Kollision in Scheffau: 57-Jähriger Skifahrer notoperiert

Ein 57-jähriger Skifahrer ist am Samstagvormittag nach einer Kollision mit einem anderen Wintersportler auf einer Piste in Scheffau (Tiroler Bezirk Kufstein) so schwer verletzt worden, dass er kurz nach der Einlieferung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik notoperiert werden musste.

Der Mann hatte sich nach dem Zusammenstoß überschlagen und blieb bewusstlos im Schnee liegen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.