Kollision in Scheffau: 57-Jähriger Skifahrer notoperiert

Der Wintersportler stieß mit einem Deutschen auf der Piste zusammen und blieb bewusstlos liegen. Er wurde ins Spital geflogen.
18.01.26, 10:20

Ein 57-jähriger Skifahrer ist am Samstagvormittag nach einer Kollision mit einem anderen Wintersportler auf einer Piste in Scheffau (Tiroler Bezirk Kufstein) so schwer verletzt worden, dass er kurz nach der Einlieferung mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik notoperiert werden musste. 

Der Mann hatte sich nach dem Zusammenstoß überschlagen und blieb bewusstlos im Schnee liegen, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Massive Verletzungen

Der Wintersportler aus der Schweiz wurde nach der Erstversorgung durch den Heli-4 zuerst in das Krankenhaus nach Kufstein geflogen. Aufgrund seiner massiven Verletzungen war ein Weitertransport nach Innsbruck notwendig. 

Der zweite Skifahrer, ein junger Alpinist aus Deutschland, überstand den Zusammenstoß mit leichten Blessuren. Er hatte laut Polizei mit einem anderen Skifahrer die Piste gequert, als der Schweizer ihn erfasste.

