Fünf Kilo Kokain an Grenzübergang zur Schweiz sichergestellt
Die Schweizer Behörden haben bei einer Kontrolle am Grenzübergang Lustenau-Au (Vorarlberg - St. Gallen) mehr als fünf Kilogramm Kokain sichergestellt. Das Suchtgift sollte in einem Versteck in einem Auto von Österreich in die Schweiz geschmuggelt werden.
Der 24-jährige rumänische Fahrzeuglenker und die Drogen wurden der Kantonspolizei St. Gallen übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm, so das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in einer Mitteilung am Montag.
Der Pkw mit deutschem Kennzeichen wurde am Abend des 7. März am Grenzübergang beim Einreiseversuch in die Schweiz angehalten. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Einsatzkräfte in der Reserverad-Mulde auf ein französisches Kennzeichen, woraufhin Spezialisten der Zollbehörde das Fahrzeug eingehend untersuchten. Dabei entdeckten sie in einem Versteck unter dem Beifahrersitz fünf Pakete mit Kokain mit einem Gesamtgewicht von 5,3 Kilogramm.
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