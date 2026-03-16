Fünf Kilo Kokain an Grenzübergang zur Schweiz sichergestellt

Die Schweizer Behörden haben bei einer Kontrolle am Grenzübergang Lustenau-Au (Vorarlberg - St. Gallen) mehr als fünf Kilogramm Kokain sichergestellt. Das Suchtgift sollte in einem Versteck in einem Auto von Österreich in die Schweiz geschmuggelt werden.

Der 24-jährige rumänische Fahrzeuglenker und die Drogen wurden der Kantonspolizei St. Gallen übergeben, die die weiteren Ermittlungen übernahm, so das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) in einer Mitteilung am Montag.