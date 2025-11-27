Fußgängerin verletzt: Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lustenau

Am Dienstagabend kam es in Lustenau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Eine 59-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Dornbirn kollidierte gegen 18.00 Uhr auf der Bahnhofstraße (L203) mit einer 51-Jährigen, die die Fahrbahn überqueren wollte. Der Unfall geschah bei Dunkelheit auf Höhe des Straßenkilometers 12,88. Die Lenkerin war von Hard kommend in Richtung Lustenau Ortszentrum unterwegs.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei herrschte zum Unfallzeitpunkt starker Verkehr. Die dunkel gekleidete Fußgängerin befand sich bereits auf der Fahrbahn, als es zur Kollision kam. Die Sichtverhältnisse waren durch die eingetretene Dunkelheit eingeschränkt. Mindestens ein weiterer, bislang unbekannter Fahrzeuglenker soll aufgrund der Fußgängerin auf der Fahrbahn abgebremst haben müssen. Die 51-jährige Fußgängerin wurde bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Lustenau hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.