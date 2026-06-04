"Erheblich alkoholisiert": Führerscheine in Vorarlberg abgenommen

Zwei Führerscheinabnahmen sind die Folge von Alkohol-Unfällen in Vorarlberg am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gewesen. Ein 26-Jähriger war mit einem Pkw auf der Rheintal Autobahn (A14) verunglückt, im Stadtgebiet von Bludenz überschlug sich das Auto eines 22-Jährigen, teilte die Landespolizeidirektion mit. In beiden Fällen sei „erhebliche Alkoholisierung“ vorgelegen.

Der 26-Jährige war laut Polizei bei Bludenz mit seinem Wagen über den rechten Fahrbahnrand der A14 geraten und mit einer Leitschiene kollidiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 22-Jährige war im Bereich Alte Landstraße in der Bezirksstadt von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und wurde total beschädigt.