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Vorarlberg

"Erheblich alkoholisiert": Führerscheine in Vorarlberg abgenommen

Donnerstagfrüh verunglückten auf der A14 und in Bludenz zwei junge Männer mit ihren Autos.
04.06.2026, 10:38

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++ THEMENBILD ++ POLIZEI / EXEKUTIVE / POLIZEIUNIFORM

Zwei Führerscheinabnahmen sind die Folge von Alkohol-Unfällen in Vorarlberg am Donnerstag in den frühen Morgenstunden gewesen. Ein 26-Jähriger war mit einem Pkw auf der Rheintal Autobahn (A14) verunglückt, im Stadtgebiet von Bludenz überschlug sich das Auto eines 22-Jährigen, teilte die Landespolizeidirektion mit. In beiden Fällen sei „erhebliche Alkoholisierung“ vorgelegen. 

Der 26-Jährige war laut Polizei bei Bludenz mit seinem Wagen über den rechten Fahrbahnrand der A14 geraten und mit einer Leitschiene kollidiert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 22-Jährige war im Bereich Alte Landstraße in der Bezirksstadt von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto überschlug sich und wurde total beschädigt.

Agenturen, kurier.at  | 

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