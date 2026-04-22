Vorarlberg

Bregenzerwald: Diensthund stellt Einbrecherin in Postamt

Verdächtige wurde von einem Polizeihund gestellt, die Hintergründe sind noch unklar.
22.04.2026, 10:29

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Eine 57-jährige Frau hat am Dienstagabend in das Postverteilerzentrum in Egg im Bregenzerwald eingebrochen. Der Standortleiter meldete kurz nach 21.00 Uhr per Notruf, dass ein Einbruch im Gange sei. Er habe sich im Büro eingesperrt, die Täterschaft öffne draußen Briefe und Pakete. 

Als die Polizei eintraf, ließ sich die Frau, eine Einheimische, widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe waren vorerst unklar, teilte die Polizei mit.

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Polizeistreifen sicherten das Gebäude außen ab, eine Diensthundestreife versuchte, die Täterin durch eine geöffnete Tür anzusprechen, was aber nicht gelang. Der Polizeidiensthund wurde in das Objekt geschickt und stellte die Einbrecherin.

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