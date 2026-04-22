Bregenzerwald: Diensthund stellt Einbrecherin in Postamt

Eine 57-jährige Frau hat am Dienstagabend in das Postverteilerzentrum in Egg im Bregenzerwald eingebrochen. Der Standortleiter meldete kurz nach 21.00 Uhr per Notruf, dass ein Einbruch im Gange sei. Er habe sich im Büro eingesperrt, die Täterschaft öffne draußen Briefe und Pakete.

Als die Polizei eintraf, ließ sich die Frau, eine Einheimische, widerstandslos festnehmen. Die Hintergründe waren vorerst unklar, teilte die Polizei mit.