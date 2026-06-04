Nach Eklat in Kabine: Waffenverbot gegen Ex-Fußball-Funktionär aufgehoben

Das Waffenverbot gegen einen ehemaligen Fußball-Funktionär der SPG Ladies FC Lustenau/FC Dornbirn ist aufgehoben worden. Von der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat am Donnerstag der ORF Vorarlberg berichtet.

Strafrechtlich wurde der Fall aus dem Jahr 2024 demnach bereits mit einer Diversion erledigt. Der Mann war beschuldigt worden, in einer Besprechung mehrere Spielerinnen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück.