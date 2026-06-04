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Vorarlberg

Nach Eklat in Kabine: Waffenverbot gegen Ex-Fußball-Funktionär aufgehoben

Der Mann bekam vom Landesverwaltungsgericht zum Waffenverbot Recht, wie der ORF berichtete.
04.06.2026, 14:18

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Eine Browning-Pistole liegt auf einem Fensterbrett.

Das Waffenverbot gegen einen ehemaligen Fußball-Funktionär der SPG Ladies FC Lustenau/FC Dornbirn ist aufgehoben worden. Von der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts hat am Donnerstag der ORF Vorarlberg berichtet. 

Strafrechtlich wurde der Fall aus dem Jahr 2024 demnach bereits mit einer Diversion erledigt. Der Mann war beschuldigt worden, in einer Besprechung mehrere Spielerinnen mit einer Schusswaffe bedroht zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück.

Spielerinnen in Kabine mit Waffe bedroht: Eklat um Fußball-Funktionär

Gegen ein von der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn verhängtes Waffenverbot ging er vor und bekam laut dem Landesstudio des ORF nun vom Landesverwaltungsgericht Recht.

Gericht Vorarlberg Dornbirn
Agenturen  | 

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