Theater verkauft Topfuntersetzer aus Benko-Schutt
Für den guten Zweck: Unter dem Titel "Betongold" hat die Wiener Künstlerin Cäcilia Brown gemeinsam mit dem Unterstützungsverein des Bregenzer Theater Kosmos, dem Klub Kosmos, kleine Brocken aus dem geplanten Wiener Kaufhaus "Lamarr" in Topfuntersetzer verwandelt.
Zugunsten der Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur", die sozial Benachteiligten kostenlos Zugang zu Kultureinrichtungen ermöglicht, werden die 300 Unikate am 8. Dezember im Theater Kosmos verkauft, teilte das Haus mit.
Betonuntersetzer aus Kaufhaus-Lamarr-Schutt
Die in Wien lebende Bildhauerin Cäcilia Brown befasst sich in ihrer Praxis häufig mit historischen Schichten im urbanen Raum, was sie auch zur Baustelle des nie fertiggestellten Prestigeprojekts Kaufhaus Lamarr des gefallenen Immobilieninvestors René Benko führte, das nach der Insolvenz der Signa-Gruppe seit diesem Sommer abgerissen wird.
Aus Brocken des Rohbaus fertigte die Künstlerin Topfuntersetzer, funktionaler Gebrauchsgegenstand und Kunstobjekt zugleich. "Die Betonuntersetzer bringen uns ein Stück allgegenwärtiges Baumaterial auf den Tisch, das auch zum Symbol geworden ist für unseren zu großen gesellschaftlichen Appetit nach Ressourcen, nach Boden, nach Wachstum und in diesem Fall trifft der auf den Hunger auf Kunst und Kultur", erklärte die Künstlerin.
Um eine Spende von jeweils 20 Euro kann man nun also einen "Splitter einer Benko-Immobilie, ein Stück österreichische Zeitgeschichte" erwerben. "Mit dieser Solidaritätsbekundung wird die Verschwendung von Ressourcen und Steuergeldern durch den Signa-Konzern zumindest zum kleinen Teil wieder zu etwas Sinnvollem", so Mitinitiatorin Martina Feurstein, Obfrau des Klub Kosmos.
"Hunger auf Kunst und Kultur" wurde 2003 vom Schauspielhaus Wien gemeinsam mit der Armutskonferenz gegründet, seit 2008 gibt es die Solidaraktion in Vorarlberg. Mit dem Kulturpass erhalten Benachteiligte kostenlosen Zugang zu über 1.250 Theatern, Museen, Kinos und Konzertsälen.
