Für den guten Zweck: Unter dem Titel "Betongold" hat die Wiener Künstlerin Cäcilia Brown gemeinsam mit dem Unterstützungsverein des Bregenzer Theater Kosmos, dem Klub Kosmos, kleine Brocken aus dem geplanten Wiener Kaufhaus "Lamarr" in Topfuntersetzer verwandelt. Zugunsten der Aktion "Hunger auf Kunst und Kultur", die sozial Benachteiligten kostenlos Zugang zu Kultureinrichtungen ermöglicht, werden die 300 Unikate am 8. Dezember im Theater Kosmos verkauft, teilte das Haus mit.

Betonuntersetzer aus Kaufhaus-Lamarr-Schutt Die in Wien lebende Bildhauerin Cäcilia Brown befasst sich in ihrer Praxis häufig mit historischen Schichten im urbanen Raum, was sie auch zur Baustelle des nie fertiggestellten Prestigeprojekts Kaufhaus Lamarr des gefallenen Immobilieninvestors René Benko führte, das nach der Insolvenz der Signa-Gruppe seit diesem Sommer abgerissen wird. Aus Brocken des Rohbaus fertigte die Künstlerin Topfuntersetzer, funktionaler Gebrauchsgegenstand und Kunstobjekt zugleich. "Die Betonuntersetzer bringen uns ein Stück allgegenwärtiges Baumaterial auf den Tisch, das auch zum Symbol geworden ist für unseren zu großen gesellschaftlichen Appetit nach Ressourcen, nach Boden, nach Wachstum und in diesem Fall trifft der auf den Hunger auf Kunst und Kultur", erklärte die Künstlerin.