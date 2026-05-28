Mit Pfefferspray abgewehrt: Mann soll 16-Jährige attackiert haben
Die Vorarlberger Polizei hat nach einem Angriff auf eine 16-Jährige am vergangenen Freitagabend in Dornbirn nun einen 35-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll auf die junge Frau losgegangen sein, die sich mit Fußtritten wehrte und nach einem Pfefferspray-Einsatz entkam.
Das Opfer erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen im Bauchbereich, die ihr durch einen spitzen Gegenstand zugefügt wurden. Über das Motiv für den Angriff wurde nichts bekannt.
Die Attacke wurde im Kreuzungsbereich der Dr.-Anton-Schneider-Straße mit dem Edlach-Straßenzug ausgeführt. Die 16-Jährige konnte das Krankenhaus noch am Freitagabend wieder verlassen. Der 35-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.
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