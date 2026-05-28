Mit Pfefferspray abgewehrt: Mann soll 16-Jährige attackiert haben

Die Vorarlberger Polizei hat nach einem Angriff auf eine 16-Jährige am vergangenen Freitagabend in Dornbirn nun einen 35-Jährigen als Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll auf die junge Frau losgegangen sein, die sich mit Fußtritten wehrte und nach einem Pfefferspray-Einsatz entkam.

Das Opfer erlitt mehrere oberflächliche Verletzungen im Bauchbereich, die ihr durch einen spitzen Gegenstand zugefügt wurden. Über das Motiv für den Angriff wurde nichts bekannt.