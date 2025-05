Alpinunfall bei Frastanz: 72-Jährige stürzt 100 Meter ab

Eine 72-jährige Wanderin ist am Mittwochnachmittag in Frastanz (Vorarlberg) im alpinen Gelände rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf dem Wanderweg von der Garsellaalpe über das Garsellaeck in Richtung Sarojaalpe.