Brite beim Fotografieren an der "Himmelsleiter" abgestürzt

Der Klettersteig am zwischen den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich im Salzkammergut gelegenen Donnerkogel (2.055m) gilt als extrem schwierig. Das Highlight der Tour ist die sogenannte "Himmelsleiter", die zwischen zwei Felsen gespannt 40 Meter über einen Abgrund führt.

In diesem Abschnitt der Tour wollte ein Brite am Dienstagabend um 19.15 Uhr ein Foto von seinen zwei Begleitern aufnehmen. Und ist dabei über eine steile Schotterverschneidung Richtung Gosausee (Gemeinde Gosau in Oberösterreich) abgestürzt.