21 Rinder eines Hofs in Vorarlberg wegen TBC-Fällen getötet

In einem Landwirtschaftsbetrieb im Bezirk Dornbirn sind am Mittwoch alle 21 Rinder des Hofs wegen gehäufter TBC-Fälle getötet worden. Die Maßnahme war nötig, weil bei mehr als der Hälfte der Tiere der Tuberkulose-Erreger nachgewiesen wurde. Da mehrere Rinder des Hofs kürzlich in einen anderen Betrieb verbracht wurden, wurde auch dieser vorsorglich gesperrt. Sechs Tiere wurden dort diagnostisch getötet, die weiteren Untersuchungen liefen, so das Land Vorarlberg am Donnerstag.

Der von der Bestandstötung betroffene Betrieb sei bei früheren Untersuchungen zunächst unauffällig gewesen. Nach der Schlachtung eines der Tiere und bei einem verendeten Tier seien dann aber TBC-verdächtige Lungenveränderungen festgestellt worden, in der Folge wurden alle Tiere getestet. Die Fälle stünden in Zusammenhang mit einem Alm-Aufenthalt außerhalb Vorarlbergs vergangenen Sommer, hieß es.