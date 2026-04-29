Vorarlberg

19-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall auf Vorarlberger Autobahn

Der Mann dürfte auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern gekommen sein; er steht auch unter dem Verdacht, Drogen konsumiert zu haben.
29.04.2026, 10:32

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein 19-jähriger Autofahrer ohne entsprechenden Führerschein und unter Drogenverdacht hat am Dienstagabend auf der A14 bei Nüziders (Bez. Bludenz) einen Unfall verursacht.

Er dürfte auf der regennassen Fahrbahn mit stark abgefahrenen Reifen ins Schleudern geraten sein und prallte gegen die Leitschiene, so die Polizei. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, der Motorblock kam mehrere Meter entfernt zum Stillstand.

Tragödie im Hotel: Chefin nach Tod von zwei Mitarbeitern verurteilt
Agenturen  | 

Kommentare