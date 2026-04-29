19-Jähriger ohne Führerschein verursacht Unfall auf Vorarlberger Autobahn

Ein 19-jähriger Autofahrer ohne entsprechenden Führerschein und unter Drogenverdacht hat am Dienstagabend auf der A14 bei Nüziders (Bez. Bludenz) einen Unfall verursacht.

Er dürfte auf der regennassen Fahrbahn mit stark abgefahrenen Reifen ins Schleudern geraten sein und prallte gegen die Leitschiene, so die Polizei. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, der Motorblock kam mehrere Meter entfernt zum Stillstand.