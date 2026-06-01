Im Spital: Zwei Arbeiter in Tirol nach Fassadenbrand verletzt

Zwei Arbeiter sind am Montag nach einem Fassadenbrand bei einem Einfamilienhaus im Tiroler Ebbs (Bezirk Kufstein) ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die beiden Männer bekämpften den Brand, der nach Flämmarbeiten hinter einer Holzschalung entstanden war, mit einem Feuerlöscher.

Einer der beiden Männer atmete laut Polizei Rauchgase und Feuerlöscher-Pulver ein und wurde vom Hubschrauber ins Spital geflogen. Der zweite Arbeiter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Eine Ausbreitung des Feuers wurde verhindert. Die alarmierte Feuerwehr führte nur mehr Nachkontrollen durch.