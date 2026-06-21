Wolf in Tirol erlegt: Bereits der achte Abschuss heuer

Im Tiroler Bezirk Schwaz ist am Sonntag ein Wolf geschossen worden. Nachdem im Gemeindegebiet von Schlitters wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet worden war, wurde am 2. Juni eine entsprechende Verordnung zur Entnahme des Raubtiers erlassen.

Mit dem Abschuss wurde auch die Verordnung wieder aufgehoben. Bereits am Samstag war in Osttirol ein Wolf auf Basis einer Maßnahmenverordnung getötet worden.