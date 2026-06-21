Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Verordnung

Wolf in Tirol erlegt: Bereits der achte Abschuss heuer

Anfang Juni war in Schlitters wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet worden. Das getötete Tier trug Senderhalsband.
21.06.2026, 18:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wolf ist Thema bei Umweltministern

Im Tiroler Bezirk Schwaz ist am Sonntag ein Wolf geschossen worden. Nachdem im Gemeindegebiet von Schlitters wiederholt ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet worden war, wurde am 2. Juni eine entsprechende Verordnung zur Entnahme des Raubtiers erlassen. 

Mit dem Abschuss wurde auch die Verordnung wieder aufgehoben. Bereits am Samstag war in Osttirol ein Wolf auf Basis einer Maßnahmenverordnung getötet worden.

Agenturen  | 

Kommentare