Wieder ein Wolf in Tiroler Bezirk Landeck erschossen

Im Bezirk Landeck ist am Freitag ein Wolf erschossen worden. Der sogenannte "Risikowolf" war in den vergangenen Tagen im Gemeindegebiet von Nauders wiederholt in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet nachgewiesen worden.

Die Abschussverordnung wurde am Freitag erlassen und der Wolf am späten Abend erlegt, teilte das Land Tirol in einer Aussendung am Samstag mit.