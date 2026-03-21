Wieder ein Wolf in Tiroler Bezirk Landeck erschossen
Im Bezirk Landeck ist am Freitag ein Wolf erschossen worden. Der sogenannte "Risikowolf" war in den vergangenen Tagen im Gemeindegebiet von Nauders wiederholt in unmittelbarer Nähe zu einem Wohngebiet nachgewiesen worden.
Die Abschussverordnung wurde am Freitag erlassen und der Wolf am späten Abend erlegt, teilte das Land Tirol in einer Aussendung am Samstag mit.
Sichtungen und Beobachtungen melden
"Wiederholte Nachweise in unmittelbarer Nähe zu bewohntem Gebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht. Mein Dank gilt der örtlichen Jägerschaft für ihr schnelles Handeln", betonte der zuständige Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP). Mit dem Abschuss des Tieres wurde die Abschussverordnung wieder aufgehoben.
Weitere Sichtungen und Beobachtungen können über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular gemeldet werden. Bereits im Februar wurde ein Wolf im Bezirk Landeck - in Kappl im Paznauntal - erlegt.
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