Wenn Renaturierung kein Schreckgespenst ist

Ein Teil des Gschnitzbachs, der dort in einem künstlichen Bett verläuft, wird gerade auf einer Länge von einem Kilometer renaturiert. Und zwar, weil die Gemeinde das so will.

Dass die Wiederherstellung von Flusslandschaften nicht nur sang- und klanglos, sondern auch freiwillig erfolgen kann, zeigt sich unter anderem in Tirol. Das Land informierte am Mittwoch über ein Projekt, das gerade im Gschnitztal umgesetzt wird.

„Unterschiedliche Gewässertiefen, Tümpel, Pflanzen und auch eine natürliche Schwankung des Wasserstands tragen dazu bei, dass Fische, Amphibien, Insekten und Vögel sich ansiedeln und vermehren“, sagt SPÖ-Naturschutzlandesrat René Zumtobel. Die Anfragen zu freiwilligen Renaturierungen von Gewässern oder auch Mooren nehmen zu, heißt es in seinem Büro.

Umdenken im Gange

„Ich glaube, es tut sich was“, sagt auch Evelyn Seppi vom WWF, die das Projekt „INNsieme connect“ leitet. Dabei versucht eine grenzüberschreitende Allianz in Tirol, der Schweiz und Bayern, den gemeinsamen Fluss – den Inn – wieder lebendiger zu machen. „Auch kleine lokale Maßnahmen haben große Auswirkungen auf die Bestände von Fischen, die zum Laichen flussaufwärts wandern“, so Seppi.

Der Gschnitzbach etwa fließt in die Sill, die wiederum in den Inn mündet. Die WWF-Expertin stellt aber auch klar: „Nur Maßnahmen an den Zubringern werden nicht reichen“, es müsse auch etwas an den Hauptflüssen passieren.

Immerhin sehen die EU-Ziele vor, dass bis 2030 europaweit mindestens 25.000 Flusskilometer in frei fließende Strecken rückgewandelt werden müssen.