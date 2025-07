Strafmaß erhöht: 500.000 Euro Geldstrafe für Ex-WK-Chef Walser

Der Ende Jänner am Innsbrucker Landesgericht wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,1 Millionen Euro, Verleumdung, Beweismittelfälschung und falscher Beweisaussage verurteilte Tiroler Ex-Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (ÖVP) hat in der Berufungsinstanz eine höhere Strafe ausgefasst.

Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) verurteilte den früheren Kammerchef und Transportunternehmer am Dienstag wegen der Finanzvergehen zu einer unbedingten Geldstrafe über 500.000 Euro.