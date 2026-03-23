Auf Heimweg von Schule: Maskiertes Duo wollte Kind (7) in Auto zerren

Die Tiroler Polizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Freiheitsentziehung. In Völs im Bezirk Innsbruck-Land soll am Montag ein maskiertes Duo aus einem Auto gestiegen sein und versucht haben, eine Siebenjährige zu packen. Das Kind habe sich aber losgerissen und sei geflüchtet, berichtete die Exekutive.

Das Mädchen war gegen 12.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule, als ein Mann und eine Frau im Bereich der Innsbrucker Straße versuchten, das Kind an der Hand bzw. am Arm zu fassen. Die Schülerin habe sich jedoch massiv gewehrt und konnte sich dadurch losreißen. Eine Fahndung blieb vorerst ohne Erfolg.