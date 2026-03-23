Sekundenschlaf am Lenkrad: 87-Jähriger bei Unfall in Tirol verletzt
Auto prallte in Matrei am Brenner gegen Strommast und überschlug sich.
Ein 87-jähriger Autofahrer ist Sonntagnachmittag in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) infolge eines Sekundenschlafs schwer verunglückt.
Er geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, prallte am Straßenbankett gegen einen Strommasten und stürzte anschließend, sich überschlagend, in einen Böschungsgraben, berichtete die Polizei.
Das Auto kam auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der Senior war nach dem Unfall ansprechbar, er erlitt eine Platzwunde am Kopf.
Eine zufällig anwesende Notärztin leistete Erste Hilfe. Anschließend wurde er von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.
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