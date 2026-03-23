Sekundenschlaf am Lenkrad: 87-Jähriger bei Unfall in Tirol verletzt

Ein 87-jähriger Autofahrer ist Sonntagnachmittag in Matrei am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) infolge eines Sekundenschlafs schwer verunglückt.

Er geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn, prallte am Straßenbankett gegen einen Strommasten und stürzte anschließend, sich überschlagend, in einen Böschungsgraben, berichtete die Polizei.