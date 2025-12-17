Verpuffung bei Isolierarbeiten: Brand in Umhausen

In einem Wohnhaus in Umhausen kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand mit erheblichem Sachschaden. Ein 63-jähriger Österreicher führte gegen 7.15 Uhr Isolierarbeiten mit Montageschaum durch, als es zu einem Zwischenfall kam. Nach Angaben der Polizei Tirol entzündete der Mann ein Zündholz, woraufhin eine kleine Verpuffung entstand, die sich zu einem Brand entwickelte.

Schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Der 63-Jährige reagierte umgehend und begann mit ersten Löschversuchen. Parallel wurde die Feuerwehr Umhausen alarmiert, die kurz darauf eintraf und die Brandbekämpfung unterstützte.