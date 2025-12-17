Arbeiter stürzte in Tirol mehr als acht Meter in Tiefe - verletzt
64-Jähriger fiel bei Arbeiten in einer Holzfirma von der Leiter. Er wurde ins Krankenhaus Kufstein transportiert.
Ein 64-jähriger Arbeiter aus Slowenien ist Dienstagnachmittag in einer Holzfirma im Tiroler Bezirk Kufstein von einer Leiter mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei verletzt worden.
Dämmarbeiten
Der Mann hatte Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt und kam aus unbekannter Ursache zu Sturz, teilte die Polizei mit.
Der Mann landete in am Boden angesammelter Flugasche. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann von der Rettung ins Krankenhaus Kufstein gebracht.
