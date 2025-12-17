Arbeiter stürzte in Tirol mehr als acht Meter in Tiefe - verletzt

Ein 64-jähriger Arbeiter aus Slowenien ist Dienstagnachmittag in einer Holzfirma im Tiroler Bezirk Kufstein von einer Leiter mehr als acht Meter in die Tiefe gestürzt und dabei verletzt worden.

Dämmarbeiten

Der Mann hatte Dämmarbeiten an einer Förderschnecke durchgeführt und kam aus unbekannter Ursache zu Sturz, teilte die Polizei mit.