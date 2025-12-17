41-Jähriger lag betrunken vor Tiroler Hauseinfahrt - Pkw fuhr Bein an

Ein 41-jähriger Deutscher ist Dienstagabend im Tiroler Alpbach (Bezirk Kufstein) stark alkoholisiert vor einer Hauseinfahrt gelegen und von einem ausparkenden Pkw angefahren worden. Der 67-jährige österreichische Lenker des Autos war rückwärts aus der Hauseinfahrt gefahren und fuhr das Bein des Deutschen an, teilte die Polizei mit.