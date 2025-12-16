Tirol: Frau flüchtete vor Messerangriff, Soldaten halfen Opfer

Soldaten des Bundesheeres trafen vergangenen Samstag kurz vor Mitternacht im Grenzgebiet in Gries am Brenner in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf eine hilfesuchende 32-jährige Syrerin.

Frau konnte flüchten

Die Frau gab an, dass sie in ihrer Wohnung in Gries von einem gleichaltrigen Landsmann mit einem Messer bedroht worden war und ihr in einem unbeobachteten Moment die Flucht ins Freie gelang, berichtete die Polizei. Die 32-Jährige erlitt eine leichte oberflächliche Schnittverletzung.