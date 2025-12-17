Vandalismus in Silz: Geparkter Pkw am Bahnhof Mötz zerstört

In der Nacht auf Mittwoch wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Bahnhofs Mötz in Silz (Bezirk Imst) Ziel einer massiven Sachbeschädigung. Eine bisher unbekannte Person beschädigte das Fahrzeug so schwer, dass nach Einschätzung der Polizei vermutlich ein Totalschaden entstanden ist.

Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug

Das Ausmaß der Beschädigung ist beträchtlich. Laut Polizeibericht wurden mehrere Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen und Karosserieteile gewaltsam abgerissen.