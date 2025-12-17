Vandalismus in Silz: Geparkter Pkw am Bahnhof Mötz zerstört
In der Nacht auf Mittwoch wurde ein PKW auf dem Parkplatz des Bahnhofs Mötz in Silz (Bezirk Imst) Ziel einer massiven Sachbeschädigung. Eine bisher unbekannte Person beschädigte das Fahrzeug so schwer, dass nach Einschätzung der Polizei vermutlich ein Totalschaden entstanden ist.
Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug
Das Ausmaß der Beschädigung ist beträchtlich. Laut Polizeibericht wurden mehrere Scheiben des Fahrzeugs eingeschlagen und Karosserieteile gewaltsam abgerissen.
Die genaue Schadenshöhe wurde von der Polizei nicht genannt.
Polizei sucht nach Hinweisen
Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Ob Überwachungskameras den Vorfall aufgezeichnet haben oder bereits Zeugenhinweise vorliegen, wurde nicht berichtet. Personen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Bahnhofs Mötz gemacht haben, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.
