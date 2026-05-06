Sölden: Hoher Schaden nach Diebstahl von Verkehrsschildern
Zusammenfassung
- Unbekannter entwendete zwischen 17. und 20. April mehrere Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen von einer Baustelle in Sölden.
- Dem Bauunternehmen entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags.
- Die Polizei Tirol bittet um Hinweise von Zeugen und hat die Ermittlungen aufgenommen.
In Sölden wurden von einer Baustelle mehrere Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen entwendet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Tirol im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr am Freitag, dem 17. April 2026, und 8.00 Uhr am Montag, dem 20. April 2026, . Ein bislang unbekannter Täter soll die Baustelleneinrichtungen zwischen 17.00 Uhr am Freitag, dem 17. April 2026, und 8.00 Uhr am Montag, dem 20. April 2026, entwendet haben.
Erheblicher Sachschaden für Bauunternehmen
Durch den mutmaßlichen Diebstahl entstand dem betroffenen Bauunternehmen ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Die gestohlenen Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen dienten der Sicherung der Baustelle und der Verkehrsregelung im Baustellenbereich.
Polizei ermittelt
Die Polizei Tirol hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle in Sölden gemacht haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
Kommentare