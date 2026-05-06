Sölden: Hoher Schaden nach Diebstahl von Verkehrsschildern

In Sölden wurden von einer Baustelle mehrere Verkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen entwendet. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Tirol im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr am Freitag, dem 17. April 2026, und 8.00 Uhr am Montag, dem 20. April 2026, . Ein bislang unbekannter Täter soll die Baustelleneinrichtungen zwischen 17.00 Uhr am Freitag, dem 17. April 2026, und 8.00 Uhr am Montag, dem 20. April 2026, entwendet haben.

Erheblicher Sachschaden für Bauunternehmen

Durch den mutmaßlichen Diebstahl entstand dem betroffenen Bauunternehmen ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags. Die gestohlenen Verkehrszeichen und Leiteinrichtungen dienten der Sicherung der Baustelle und der Verkehrsregelung im Baustellenbereich.