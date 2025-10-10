Verkehrsunfall in Tirol forderte drei teils Schwerverletzte

Zwei Schwer- und einen Leichtverletzten hat Freitagvormittag ein Verkehrsunfall auf der Reschenbundesstraße (B 180) im Gemeindegebiet von Pfunds in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert.

Ein 75-jähriger Pkw-Lenker war aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil eines 73-jährigen Deutschen zusammengestoßen.

Das Auto wurde 50 Meter rückwärts in eine Wiese geschleudert und blieb dort liegen.

Ehefrau erlitt schwere Verletzungen

Das Wohnmobil kippte auf der Fahrbahn zur Seite und blieb ebenfalls liegen, berichtete die Polizei. Der 75-Jährige wurde schwer verletzt und musste von der Feuerwehr mit einem Spreizwerkzeug aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Österreicher wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.