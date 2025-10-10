Arbeiter stürzte in Sägewerk acht Meter in die Tiefe

Bei Instandhaltungsarbeiten in der Halle eines Sägewerks in Weißkirchen (Bezirk Murtal) ist Donnerstagabend ein 25-jähriger Arbeiter acht Meter in die Tiefe gestürzt. Er war gegen 20:15 Uhr damit beschäftigt, ein in einer Anlage verklemmtes Rundholz mithilfe eines Deckenkrans durch ein zuvor entferntes Bodengitter anzuheben.

Dabei hielt er sich laut eigenen Angaben an der Kette des Krans fest und trat aus Unachtsamkeit einen Schritt zu weit nach vorne. In weiterer Folge stürzte er durch den geöffneten Schacht etwa acht Meter in die Tiefe. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark.

Fremdverschulden liegt keines vor, heißt es.