Sturz aus 1. Stock: Arbeiter in Oberösterreich schwer verletzt

Zwei Sanitäter des Österreichischen Roten Kreuzes gehen zu einem Rettungswagen.
47-Jähriger fiel von einer Mauer in einen Rohbau und stürzte fünf Meter in Graben.
09.10.25, 18:54
Ein 47-Jähriger ist Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Rohbau in Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) schwer verletzt worden.

Der Mann verlor laut Landespolizeidirektion Oberösterreich auf einer Ziegelmauer des ersten Stockwerks das Gleichgewicht und stürzte etwa fünf Meter tief in einen Graben.

Arbeitskollegen hörten seine Hilfeschreie und verständigten die Rettungskräfte. Der 47-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.

