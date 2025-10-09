Sturz aus 1. Stock: Arbeiter in Oberösterreich schwer verletzt

Ein 47-Jähriger ist Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Rohbau in Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) schwer verletzt worden.

Der Mann verlor laut Landespolizeidirektion Oberösterreich auf einer Ziegelmauer des ersten Stockwerks das Gleichgewicht und stürzte etwa fünf Meter tief in einen Graben.