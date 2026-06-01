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Tirol

Unwetter: Ast stürzte in Kitzbühel Fußgängerin auf den Kopf

Die 68-Jährige wurde verletzt in ein Spital eingeliefert.
01.06.2026, 11:44

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Viele Feuerwehreinsätze durch umgestürzte Bäume.

Eine 68-Jährige ist Sonntagnachmittag in Kitzbühel durch einen herabfallenden Ast am Kopf verletzt worden. Die Frau war zu Fuß unterwegs gewesen, als eine heftige Gewitterfront aufzog und von einem Baum ein Ast herunterfiel.

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Sie wurde verletzt und verständigte selbst die Rettung, berichtete die Polizei am Montag. Die 68-Jährige wurde ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert.

Unwetter
Agenturen, paw  | 

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