Tirol

52-Jähriger steckte in Tirol kopfüber im Schnee und starb

Der Niederländer lag etwa sieben Meter außerhalb der Piste im freien Gelände. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
22.02.2026, 13:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Skifahrer stürzt im Schnee.

Es war eine Tragödie, die sich am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr im Gebiet "Zillertal Arena - Rohrberg" (Bezirk Schwaz) abgespielt hat. Ein 52-jähriger Skiurlauber aus den Niederlanden war mit seiner Frau und seiner Tochter auf der Piste unterwegs.

Der Mann entschied sich, in den freien Skiraum Richtung Rosenalmbahn zu fahren, während seine Familie auf der präparierten Piste blieb. 

Rettung aus Lawine kam zu spät: 41-Jähriger stirbt in Innsbrucker Klinik

Diese Entscheidung sollte dem Niederländer das Leben kosten. Als er nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam, alarmierte die Frau die Bergbahnmitarbeiter. 

Kopfüber im Tiefschnee

Diese konnten den Familienvater schließlich gegen 16.15 auf Höhe der "Gründlalm", etwa sieben Meter neben der Piste, im freien Gelände finden. Der Mann steckte kopfüber im Schnee und zeigte kein Lebenszeichen. Die Helfer schaufelten den Verunglückten umgehend frei und starteten mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. 

Bisherige Bilanz: Skiunfälle schwerer und komplexer in der Versorgung

Verletzungen waren zu schwer

Die Reanimation wurde anschließend von dem eingetroffenen Notarzthubschrauberteam von "Martin 7" übernommen. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck. 

Die Verletzungen, die er durch den Sturz erlitten hatte, waren aber zu gravierend. "Der Mann starb am Samstagabend im Spital", gab die Polizei auf KURIER-Nachfrage bekannt. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen des Unglücks.

Ähnlicher Unfall am Arlberg

In St. Anton am Arlberg ereignete sich erst Anfang der Woche ein ähnlicher Unfall. Ein 18-jähriger Österreicher stürzte abseits der Piste und blieb kopfüber im Schnee stecken. Er schaffte es nicht, sich selbst aus der Lage zu befreien. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er aber seinen Verletzungen erlag.

Tirol
Agenturen, sta  | 

Kommentare