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Crash in Schwaz: Pick-up rammt Zaun, Auto und Verkehrsspiegel
Ein stark alkoholisierter Autofahrer verlor in Schwaz die Kontrolle über seinen Pick-up
Ein 51-jähriger, stark alkoholisierter Österreicher ist Sonntagmittag in Schwaz in Tirol mit seinem Pick-up von der Straße abgekommen und daraufhin in einen Gartenzaun, ein parkendes Auto sowie einen Verkehrsspiegel gekracht.
Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Lenker selbst blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war seinen Führerschein los.
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