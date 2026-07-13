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Tirol

Crash in Schwaz: Pick-up rammt Zaun, Auto und Verkehrsspiegel

Ein stark alkoholisierter Autofahrer verlor in Schwaz die Kontrolle über seinen Pick-up
13.07.2026, 14:19

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Ein 51-jähriger, stark alkoholisierter Österreicher ist Sonntagmittag in Schwaz in Tirol mit seinem Pick-up von der Straße abgekommen und daraufhin in einen Gartenzaun, ein parkendes Auto sowie einen Verkehrsspiegel gekracht.

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Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt. Der Lenker selbst blieb unverletzt, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann war seinen Führerschein los. 

Tirol
Agenturen  | 

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