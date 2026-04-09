Schwerverletzter Fußgänger in Innsbruck: Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein 66-jähriger Österreicher wurde am Dienstagabend in Innsbruck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Mann überquerte gegen 21:20 Uhr die Reichenauer Straße auf Höhe der Hausnummer 6, als er bisherigen Erkenntnissen zufolge mutmaßlich von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Der Fußgänger stürzte in der Fahrbahnmitte und erlitt schwere Verletzungen im Gesicht.

Opfer kann nicht zum Unfallhergang aussagen

Wie die Polizei mitteilte, konnte der 66-Jährige selbst keine Angaben zum Unfallhergang machen. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr offenbar davon, ohne Hilfe zu leisten oder den Vorfall zu melden. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Polizei sucht Zeugen

Die Verkehrsinspektion Innsbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7591 zu melden. Jede Information könnte zur Aufklärung des Falls beitragen.