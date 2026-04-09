Lawinenunglück im Kühtai: Snowboarder ohne Ausrüstung verschüttet

Bei einem Lawinenabgang im Tiroler Skigebiet Kühtai ist am Mittwochnachmittag ein Snowboarder ums Leben gekommen. Wie die Polizei Tirol berichtet, waren drei Snowboarder gegen 15:40 Uhr im Variantenbereich des Skigebiets unterwegs, als sich am nordseitigen Hang des Gipfels "Die Mute" ein Schneebrett löste. Zwei der drei Sportler wurden von den Schneemassen erfasst.

Fehlende Notfallausrüstung erschwerte Rettung

Die drei Snowboarder fuhren laut Polizeibericht links der Staumauer des Finstertal-Stausees in den Hang ein. Der letzte und der mittlere Fahrer der Gruppe wurden von der Lawine erfasst. Während der eine Sportler nur teilverschüttet und unverletzt geborgen werden konnte, wurde sein Begleiter vollständig von den Schneemassen begraben. Die Suche nach dem Verschütteten gestaltete sich besonders schwierig, da die Gruppe keine Notfallausrüstung wie Lawinenverschüttetensuchgeräte mit sich führte.

Erst gegen 18:10 Uhr – mehr als zweieinhalb Stunden nach dem Unglück – konnten die Einsatzkräfte den Verschütteten lokalisieren. Für den Snowboarder kam jedoch jede Hilfe zu spät.