100-Meter-Sturz auf Gleise: Railjet kollidiert in Tirol mit Traktor

Ein 40-Jähriger ist Freitagnachmittag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten mit seinem Traktor rund 100 Meter auf die Zuggleise der Brennerstrecke abgestürzt, aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt worden.

Ein in Richtung Innsbruck fahrender Railjet kollidierte mit dem Traktor.