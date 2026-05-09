100-Meter-Sturz auf Gleise: Railjet kollidiert in Tirol mit Traktor
Ein 40-Jähriger ist Freitagnachmittag in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land) bei Forstarbeiten mit seinem Traktor rund 100 Meter auf die Zuggleise der Brennerstrecke abgestürzt, aus dem Führerhaus geschleudert und dabei schwer verletzt worden.
Ein in Richtung Innsbruck fahrender Railjet kollidierte mit dem Traktor.
Der Zug entgleiste jedoch nicht und es wurde niemand verletzt. Der 15-jährige Sohn des 40-Jährigen beobachtete den Unfall und verständigte seine Mutter.
Mit Tau geborgen
Diese setzte wiederum den Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber mit dem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Seither befand er sich laut Polizei im Schockraum. Die Brennerbahnstrecke war in beide Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zahlreiche Polizisten, Rettungs- und Feuerwehrleute waren im Einsatz.
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