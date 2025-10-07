Zugverkehr stundenlang gesperrt: Auto war auf Gleise gestürzt

Der Pkw eines 41-jährigen, alkoholisierten Lenkers ist Montagabend in Mils bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) auf der Tiroler Straße (B 171) von der Fahrbahn abgekommen, über eine Böschung gestürzt und anschließend auf dem Dach liegend auf Zuggleisen zum Stillstand gekommen.

Die Einsatzkräfte konnten den Fahrer am Unfallort zuerst nicht finden.

Er wurde schließlich verletzt bei einem Firmenareal in der Nähe entdeckt. Der Zugverkehr war stundenlang gesperrt.

Suche mit Drohne

Weil nicht klar war, ob sich noch weitere Personen im Auto befunden hatten, wurde unter anderem mit einer Drohne eine Suche gestartet. Nach rund drei Stunden wurde diese gegen 24.00 Uhr eingestellt, berichtete die Polizei.

Bis dahin konnten auch keine Züge auf der Strecke fahren. Am Unfallwagen entstand Totalschaden, er wurde von den ÖBB vom Gleis entfernt.