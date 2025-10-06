Auto sprang nicht mehr an: Teenager fackelten Fahrzeug in Wien ab
Drei Jugendliche sollen in der Nacht auf Montag in Wien-Landstraße ein Auto entwendet und später in der Dunantgasse im Bezirk Floridsdorf abgefackelt haben. Zwei 16- und ein 15-Jähriger wurden von Zeugen beobachtet, die der Polizei den Weg wiesen: Die Verdächtigen wurden nach kurzer Flucht aufgespürt und angehalten.
Am Montag befanden sich die Teenager noch in Gewahrsam. Angezündet hatten sie den Wagen, weil er nicht mehr angesprungen war, so Polizeisprecherin Julia Schick.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf waren wegen des Fahrzeugbrands gerufen worden. Die zeitgleich eingetroffene Berufsfeuerwehr löschte das Feuer rasch. Zeugen berichteten, sie hätten mehrere Jugendliche gesehen, die beim Eintreffen der Einsatzkräfte Richtung Hans-Smital-Park gelaufen seien. Wenig später wurden die Verdächtigen beobachtet, als sie in ein Mehrparteienhaus in der Prager Straße rannten.
Taschentücher auf der Rückbank angezündet
"Gemeinsam mit Beamten der Polizeidiensthundeeinheit konnten drei Tatverdächtige nach einer Durchsuchung des Kellers und des Stiegenhauses angehalten werden", berichtete die Polizeisprecherin. Sie sollen den Wagen durch Anzünden von Taschentüchern und Ähnlichem auf der Rückbank in Brand gesetzt haben, nachdem sie ihn nicht mehr in Gang brachten.
Kommentare