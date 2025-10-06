Auto sprang nicht mehr an: Teenager fackelten Fahrzeug in Wien ab

Drei Jugendliche sollen in der Nacht auf Montag in Wien-Landstraße ein Auto entwendet und später in der Dunantgasse im Bezirk Floridsdorf abgefackelt haben. Zwei 16- und ein 15-Jähriger wurden von Zeugen beobachtet, die der Polizei den Weg wiesen: Die Verdächtigen wurden nach kurzer Flucht aufgespürt und angehalten.

Am Montag befanden sich die Teenager noch in Gewahrsam. Angezündet hatten sie den Wagen, weil er nicht mehr angesprungen war, so Polizeisprecherin Julia Schick.