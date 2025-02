Toter Wolf in Tirol hatte Wunde am Körper, Ermittlungen laufen

Der Fund eines toten Wolfes in Neustift im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) beschäftigt die Ermittlungsbehörden weiterhin. Am Tierkadaver wurde eine Wunde entdeckt. Noch sei unklar, ob diese von einer Schusswaffe herrühre, sagte ein Polizeisprecher am Samstag zur APA.