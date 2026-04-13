Baustellenunfall in Innsbruck: Kran kippt auf Rohbau

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich Montagfrüh auf einer Baustelle in Innsbruck ereignet: Aus bisher unbekannter Ursache setzte sich ein abgestellter, tonnenschwerer Telekran in Bewegung und rollte über einen Abhang.

Daraufhin hob sich die Fahrzeugfront, sodass der Kran den Bodenkontakt verlor, nach hinten kippte und die Räder frei in der Luft hingen. Verletzt wurde niemand, es befanden sich noch keine Personen auf der Baustelle.

Der Kran krachte jedoch auf den Rohbau. Ein Baucontainer wurde schwer beschädigt.