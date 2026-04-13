Völs: Zehnjähriger auf Schutzweg von Auto erfasst und verletzt

Der Mann werde der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Der Bub hatte kurz das Bewusstsein verloren und erst zu Hause von dem Unfall berichtet.

Nachdem ein Zehnjähriger am Freitag auf einem Schutzweg in Völs in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und verletzt worden war, hat die Polizei den Lenker inzwischen ausgeforscht. Es handelte sich um einen 65-jährigen Österreicher, teilte die Exekutive am Montag mit.

Angst vor Konsequenzen

Der Autofahrer und ein unbeteiligter Fahrradfahrer erkundigten sich zunächst nach seinem Befinden. Aus Angst vor Konsequenzen habe er dann die Verständigung von Rettung und Polizei abgelehnt, gab der Bub an. Der Lenker fuhr anschließend offenbar weiter.

Als zu Hause Schmerzen auftraten, erzählte der Bub dann seiner Großmutter von dem Vorfall, die wiederum die Eltern in Kenntnis setzte. Die Mutter brachte letztlich den Unfall am Samstag zur Anzeige.

Der Zehnjährige war von dem grauen Van touchiert und zu Boden gestoßen worden. Nach offenbar schneller Wiedererlangung des Bewusstseins ging er zum Gehsteig zurück.