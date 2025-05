Tödliche Messerattacke in Tirol: Prozess geht ins Finale

Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 54-Jährigen Ende Oktober 2023 im Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist am Montag am Landesgericht Innsbruck der Mordprozess gegen einen 46-jährigen Einheimischen fortgesetzt worden.

Der Angeklagte hatte sich am ersten Verhandlungstag "nicht schuldig" bekannt, sein Verteidiger sprach von einem "massiven Kampf" zwischen den Männern und damit "Notwehr" seines Mandanten. Seine Beweisanträge wurden am heutigen Montag allesamt abgewiesen.

Grund für Vertagung

Solche Anträge des Verteidigers des Mannes, Franz Essl, hatten am ersten Verhandlungstag am 1. April zur Vertagung des Prozesses geführt. Am Montag stellte der Rechtsanwalt schließlich noch weitere Beweisanträge. Ein Großteil dieser bezog sich auf ein gerichtsmedizinisches Gutachten.