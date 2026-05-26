Tivoli-Stadion Innsbruck: Ehepaar beschimpft und bedroht Polizisten

Zu einem Zwischenfall mit körperlicher Gegenwehr gegen Polizeibeamte kam es am Montagabend gegen 19 Uhr im Tivoli-Stadion in Innsbruck. Polizeikräfte überwachten dort den Abstrom der Fußballfans nach einem Spiel, als ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger, der auf einer Bank neben den Beamten saß, begann, diese lautstark zu beschimpfen und zu beleidigen.

Weigerung, Festnahme und Intervention der Ehefrau

Aufgrund mehrerer Verwaltungsübertretungen begaben sich zwei Polizeibeamte zu dem Mann, um seine Identität festzustellen. Der Tatverdächtige soll sich jedoch geweigert haben, sich auszuweisen, weshalb eine Personsdurchsuchung durchgeführt werden musste. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung soll es zu heftiger körperlicher Gegenwehr durch den 35-Jährigen gekommen sein, woraufhin er festgenommen wurde. Während des Abtransports zum Dienstfahrzeug soll die 35-jährige Ehegattin des Mannes – ebenfalls österreichische Staatsbürgerin – zu den Beamten getreten sein und mutmaßlich versucht haben, durch Gewalteinwirkung die Amtshandlung zu behindern. Auch sie wurde daraufhin festgenommen.

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft

Beide Personen befinden sich nach dem Vorfall in polizeilichem Gewahrsam. Nach Abschluss der Ermittlungen werden sie bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck zur Anzeige gebracht.