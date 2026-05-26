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Tirol

Kein Schein, Schrottauto, Alkohol: Polizei stoppt 59-Jährigen auf A12

Ein alkoholisierter Deutscher ohne gültigen Führerschein wurde mit einem schwer beschädigten Auto auf der A12 bei Stans gestoppt.
26.05.2026, 08:53

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Zwei silberne Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ stehen nebeneinander auf einer Straße.

Am Montagnachmittag stoppte eine Streife auf der A12 Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Stans ein auffälliges Fahrzeug. Die Beamten bemerkten einen PKW, der offensichtlich schwere Schäden aufwies. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer eingehenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Die Kontrolle förderte gleich mehrere gravierende Mängel zutage. Der PKW befand sich laut Polizei in einem äußerst bedenklichen technischen Zustand, weshalb die Kennzeichentafeln noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurden.

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Beim Fahrzeuglenker, einem 59-jährigen deutschen Staatsbürger, wurde zudem eine mittlere Alkoholisierung festgestellt. Weitere Erhebungen ergaben, dass der Mann darüber hinaus seit rund drei Jahren mutmaßlich über keine gültige Lenkberechtigung mehr verfügt.

Anzeige und sofortiges Fahrverbot

Dem 59-Jährigen wurde die Weiterfahrt umgehend untersagt. Er wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde wegen mehrerer Übertretungen angezeigt. Konkret stehen ihm Konsequenzen wegen des Lenkens eines technisch nicht verkehrssicheren Fahrzeugs, Fahrens in alkoholisiertem Zustand sowie Fahrens ohne gültige Lenkberechtigung ins Haus.

Blaulicht Deutschland
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