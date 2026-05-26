Kein Schein, Schrottauto, Alkohol: Polizei stoppt 59-Jährigen auf A12

Am Montagnachmittag stoppte eine Streife auf der A12 Inntalautobahn im Gemeindegebiet von Stans ein auffälliges Fahrzeug. Die Beamten bemerkten einen PKW, der offensichtlich schwere Schäden aufwies. Das Fahrzeug wurde daraufhin einer eingehenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.

Die Kontrolle förderte gleich mehrere gravierende Mängel zutage. Der PKW befand sich laut Polizei in einem äußerst bedenklichen technischen Zustand, weshalb die Kennzeichentafeln noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurden.