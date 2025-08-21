Tiroler verursachte mit Traktor massive Karambolage bei Schutzweg

Eine monströse Karambolage löste ein Traktorfahrer mit seiner Zugmaschine samt Anhänger am Donnerstagvormittag im Ortsgebiet von Kirchbichl im Bezirk Kufstein aus. Der 47-Jährige hatte übersehen, dass vor ihm ein Auto vor einem Zebrastreifen angehalten hatte. Er bremste und verriss das schwere Gefährt, erwischte aber auf der Gegenfahrbahn ein ebenfalls vor dem Schutzweg stehen gebliebenes Auto.

Der von einem 82-Jährigen gelenkte Wagen wurde durch die Wucht nach hinten auf ein ebenfalls angehaltenes Auto, das ein 80-Jähriger lenkte, geschleudert. Der Traktor touchierte noch eine Baumreihe und eine Straßenlaterne kam dann aber wieder auf die richtige Fahrspur zurück und blieb dort stehen.