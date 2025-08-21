Tiroler verursachte mit Traktor massive Karambolage bei Schutzweg
Zusammenfassung
- Traktorfahrer übersah vor Zebrastreifen haltenden Pkw und verursachte Karambolage mit mehreren Fahrzeugen in Kirchbichl.
- Zwei Personen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht, weitere blieben unverletzt.
- Mehrere Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Tiroler Straße musste für Rettungs- und Bergearbeiten gesperrt werden.
Eine monströse Karambolage löste ein Traktorfahrer mit seiner Zugmaschine samt Anhänger am Donnerstagvormittag im Ortsgebiet von Kirchbichl im Bezirk Kufstein aus. Der 47-Jährige hatte übersehen, dass vor ihm ein Auto vor einem Zebrastreifen angehalten hatte. Er bremste und verriss das schwere Gefährt, erwischte aber auf der Gegenfahrbahn ein ebenfalls vor dem Schutzweg stehen gebliebenes Auto.
Der von einem 82-Jährigen gelenkte Wagen wurde durch die Wucht nach hinten auf ein ebenfalls angehaltenes Auto, das ein 80-Jähriger lenkte, geschleudert. Der Traktor touchierte noch eine Baumreihe und eine Straßenlaterne kam dann aber wieder auf die richtige Fahrspur zurück und blieb dort stehen.
Bei der Karambolage wurde der 82-jährige Autofahrer leicht und seine 76-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt. Die beiden wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Alle weiteren Personen blieben unverletzt.
Die Feuerwehr Kirchbichl war zu einem Rettungseinsatz mit eingeklemmten Personen alarmiert worden. Die Freiwilligen waren dann am Einsatzort erleichtert, dass alle Fahrzeuginsassen frei zugängig waren.
Am gerammten Pkw war bei der Kollision Totalschaden entstanden. Auch die anderen beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Tiroler Straße durch Kirchbichl musste von der Polizei für die Zeit des Rettungs- und Bergeeinsatzes für den Verkehr gesperrt werden.
Kommentare