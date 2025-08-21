Pkw-Lenker (26) baute drei Unfälle und wurde letztlich schwer verletzt

Vier Verletzte hat am Donnerstag eine Kollision zweier Pkw auf der Arlbergschnellstraße (S16) in St. Jakob am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 26-jähriger Lenker war in einem Baustellenbereich, 100 Meter vor der Mautstelle, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 46-jährigen Deutschen kollidiert.

Bei dem Unfall wurde der Österreicher schwer verletzt, der 46-Jährige und seine Mitfahrer im Alter von 43 und acht Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert, informierte die Polizei. Die Leichtverletzten wurden mit der Rettung ebenso dorthin gebracht.

Der Zusammenstoß hatte aber durch den Unfalllenker eine kuriose Vorgeschichte.

Auffällige Fahrweise

26-Jähriger mit auffälliger Fahrweise und Unfällen Nach dem 26-jährigen Unfalllenker war zuvor von der Exekutive gefahndet worden. Der Mann hatte bereits auf der Inntalautobahn (A12) bei Schönwies eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt, hieß es. Daraufhin verständigten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei.