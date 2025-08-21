Pkw-Lenker (26) baute drei Unfälle und wurde letztlich schwer verletzt
Vier Verletzte hat am Donnerstag eine Kollision zweier Pkw auf der Arlbergschnellstraße (S16) in St. Jakob am Arlberg in Tirol (Bezirk Landeck) gefordert. Ein 26-jähriger Lenker war in einem Baustellenbereich, 100 Meter vor der Mautstelle, auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Auto eines 46-jährigen Deutschen kollidiert.
Bei dem Unfall wurde der Österreicher schwer verletzt, der 46-Jährige und seine Mitfahrer im Alter von 43 und acht Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der 26-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert, informierte die Polizei. Die Leichtverletzten wurden mit der Rettung ebenso dorthin gebracht.
Der Zusammenstoß hatte aber durch den Unfalllenker eine kuriose Vorgeschichte.
Auffällige Fahrweise
26-Jähriger mit auffälliger Fahrweise und Unfällen Nach dem 26-jährigen Unfalllenker war zuvor von der Exekutive gefahndet worden. Der Mann hatte bereits auf der Inntalautobahn (A12) bei Schönwies eine auffällige Fahrweise an den Tag gelegt, hieß es. Daraufhin verständigten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei.
In der Zwischenzeit fuhr der Mann auf der Arlbergschnellstraße (S16) weiter und prallte im Bereich Landeck/West in das Heck eines vor ihm fahrenden Pkw, der von einer 39-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. Der Lenker hielt jedoch nicht an und fuhr in Richtung Westen weiter. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt.
Im Strenger Tunnel touchierte der Österreicher dann offensichtlich die linke Tunnelwand, wobei er einen Reifen beschädigte. Trotzdem setzte er seine Fahrt in Richtung Westen fort, woraufhin es zu dem folgenschweren Zusammenstoß kam.
Ein Alkotest beim Österreicher verlief negativ. Nach Abschluss der Erhebungen werde ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und an die zuständige Bezirkshauptmannschaft in Landeck erfolgen, verlautete die Polizei.
Kommentare