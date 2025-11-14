Flucht über Skipiste: Polizei stoppt 26-Jährigen mit Warnschüssen

Ein 26-jähriger Österreicher ist in der Nacht auf Freitag bei Mayrhofen in Tirol (Bezirk Schwaz) mit einem Pkw und dann zu Fuß entlang einer Skipiste vor der Polizei geflüchtet und erst durch Warnschüsse gestoppt worden.

Der Pkw war Beamten auf der Zillertalstraße (B169) aufgefallen. Statt anzuhalten, gab der 26-Jährige Gas. Nachdem das Auto in einem Skigebiet hängen blieb, flüchtete der Lenker zu Fuß entlang einer Skipiste. Nach der Schussabgabe ließ er sich festnehmen. Rasante Flucht durchs Zillertal Das Auto war den Beamten aufgefallen, weil dieses mehrfach von der Fahrbahn abgekommen war. Die APA berichtet, dass der Mann auf der insgesamt rund 20 Kilometer weiten Flucht durch das Zillertal im Mayrhofener Ortsteil Burgstall die Höchstgeschwindigkeit um bis zu 77 km/h überschritten hat.

Die Polizei teilte außerdem mit, dass er weiter über einen Forstweg ins Skigebiet Horbergbahn fuhr. Dort saß der Pkw auf einer Geländekuppe auf. Der Österreicher lief daraufhin trotz völliger Dunkelheit eine steile Skipiste hinab. Die Beamten setzten der Verfolgungsjagd schließlich mit Schreckschüssen ein Ende. Schwere Verletzungen bei Flucht zugezogen Der stark alkoholisierte Flüchtige legte sich auf den Boden und ließ sich festnehmen. Er hatte sich beim Bergablaufen schwer verletzt. Durch die Schussabgabe wurde indes niemand verletzt, hieß es.