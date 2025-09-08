Flucht vor Polizei in NÖ: 17-Jähriger Raser ohne Führerschein

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat Sonntagabend in Pyhra (Bezirk St. Pölten) mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw einen Unfall mit Sachschaden verursacht und sich dann eine abenteuerliche Verfolgungsjagd mit der Polizei durch St. Pölten geliefert. In Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) kollidierte er mit einem Streifenwagen. Das Auto des Jugendlichen musste aus einem Bach geborgen werden. Der 17-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer werden laut Polizei angezeigt.

Der Pkw, in dem sich die beiden St. Pöltner befanden, streifte auf der L5100 seitlich ein entgegenkommendes Auto, wobei die Außenspiegel beschädigt wurden. Zeugen alarmierten die Polizei Der 17-Jährige fuhr weiter, ohne anzuhalten. Zeugen verständigten die Polizei. Im Zuge einer Fahndung bemerkte die Besatzung eines zivilen Streifenwagens den Pkw, auf dem entfremdete Kennzeichen angebracht waren, in St. Pölten und verfolgte das Auto mit Folgetonhorn und Blaulicht. Der Jugendliche setzte seinen Weg unbeirrt fort. Dabei raste er etwa mit rund 120 km/h über den Schießstattring, war mehrmals entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs und missachtete eine rote Ampel, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Mehrere Streifen waren einbezogen.