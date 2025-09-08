Flucht vor Polizei in NÖ: 17-Jähriger Raser ohne Führerschein
Zusammenfassung
- 17-jähriger ohne Führerschein flüchtete in St. Pölten vor Polizei und verursachte zwei Kollisionen.
- Der Pkw war nicht zugelassen und trug entfremdete Kennzeichen; Flucht endete im Bach, Auto musste geborgen werden.
- Beide 17-Jährigen wurden festgenommen und werden angezeigt.
Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat Sonntagabend in Pyhra (Bezirk St. Pölten) mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw einen Unfall mit Sachschaden verursacht und sich dann eine abenteuerliche Verfolgungsjagd mit der Polizei durch St. Pölten geliefert.
In Prinzersdorf (Bezirk St. Pölten) kollidierte er mit einem Streifenwagen. Das Auto des Jugendlichen musste aus einem Bach geborgen werden. Der 17-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer werden laut Polizei angezeigt.
Der Pkw, in dem sich die beiden St. Pöltner befanden, streifte auf der L5100 seitlich ein entgegenkommendes Auto, wobei die Außenspiegel beschädigt wurden.
Zeugen alarmierten die Polizei
Der 17-Jährige fuhr weiter, ohne anzuhalten. Zeugen verständigten die Polizei. Im Zuge einer Fahndung bemerkte die Besatzung eines zivilen Streifenwagens den Pkw, auf dem entfremdete Kennzeichen angebracht waren, in St. Pölten und verfolgte das Auto mit Folgetonhorn und Blaulicht. Der Jugendliche setzte seinen Weg unbeirrt fort.
Dabei raste er etwa mit rund 120 km/h über den Schießstattring, war mehrmals entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs und missachtete eine rote Ampel, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Mehrere Streifen waren einbezogen.
Einem Anhalteversuch entzog sich der Lenker den Angaben zufolge mit einem "riskanten Wendemanöver", bevor er auf der B1 nach Prinzersdorf fuhr.
Bei der Kreuzung mit der Bahnstraße versuchte er eine Polizeistreife abzudrängen, wobei es zu einer seitlichen Kollision kam. Der 17-Jährige fuhr weiter in einen Acker und ein Maisfeld. Die Exekutive versuchte, über Feldwege zu dem Pkw zu gelangen.
Fluchtauto aus Bach geborgen
Schließlich näherten sich die beiden Flüchtigen einer Polizeistreife. Sie wurden vorläufig festgenommen. Das Fluchtauto musste von der Feuerwehr aus dem Kremnitzbach geborgen werden. Die beiden 17-Jährigen werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
