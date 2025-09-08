Drei Schwerverletzte nach Kollision zweier Motorräder am Ochsattel

Die Serie der schweren Motorradunfälle auf den Bikerstrecken im niederösterreichischen Alpenvorland reißt nicht ab. Nach einem tödlichen Motorradunfall am Sonntag vergangener Woche mussten die Einsatzkräfte in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) erneut zu einem schweren Zweirad-Crash ausrücken.

Auf der Gutensteiner Straße, LB21, waren Sonntagnachmittag zwei Motorradfahrer aus Wien 60 und 61 Jahre zusammengekracht.

Der 61-Jährige, der aus Richtung Mariazell kam, dürfte laut Polizei in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Kollision hatte für alle Beteiligten schlimme Folgen. Sowohl der 61-Jährige als auch der 60-Jährige, der noch eine 59-jährige Bekannte aus dem Bezirk Hollabrunn am Sozius hatte, wurden schwer verletzt.