Drei Schwerverletzte nach Kollision zweier Motorräder am Ochsattel
Zusammenfassung
- Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß zweier Motorräder auf der Gutensteiner Straße bei St. Aegyd/Neuwalde.
- 61-Jähriger geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit entgegenkommendem Motorradfahrer samt Beifahrerin.
- Aufwendige Rettungsmaßnahmen und zweieinhalbstündige Straßensperre nach dem Unfall, mehrere Einsatzkräfte vor Ort.
Die Serie der schweren Motorradunfälle auf den Bikerstrecken im niederösterreichischen Alpenvorland reißt nicht ab. Nach einem tödlichen Motorradunfall am Sonntag vergangener Woche mussten die Einsatzkräfte in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) erneut zu einem schweren Zweirad-Crash ausrücken.
Auf der Gutensteiner Straße, LB21, waren Sonntagnachmittag zwei Motorradfahrer aus Wien 60 und 61 Jahre zusammengekracht.
Der 61-Jährige, der aus Richtung Mariazell kam, dürfte laut Polizei in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Kollision hatte für alle Beteiligten schlimme Folgen. Sowohl der 61-Jährige als auch der 60-Jährige, der noch eine 59-jährige Bekannte aus dem Bezirk Hollabrunn am Sozius hatte, wurden schwer verletzt.
Das Paar wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungsdienst ins Universitätsklinikum nach St. Pölten transportiert. Den 61-Jährigen flog der Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Eines der Unfallopfer wurde durch die Wucht in ein angrenzendes abschüssiges Waldstück geschleudert.
Die Rettungs- und Bergemaßnahmen waren aufwendig. Neben den Feuerwehren St. Aegyd und Hohenberg waren Kräfte des Roten Kreuzes Lilienfeld/St. Aegyd, der Bergrettung und der Polizei im Einsatz.
Die Gutensteiner Straße war für zweieinhalb Stunden gesperrt.
