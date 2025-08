Zwei Motorradunfälle an einem Tag auf der L133 in Lilienfeld

Die L133 in Kleinzell (Bezirk Lilienfeld) ist am Sonntag der Schauplatz einer exzessiven Geschwindigkeitsübertretung und eines Unfalls jeweils mit einem Motorrad gewesen.

Der Mann aus dem Bezirk Korneuburg war laut Lasermessungen der Polizei am Sonntagnachmittag mit 135 statt der erlaubten 70 km/h unterwegs. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld angezeigt.

Einem 41-Jährigen wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Montag der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine 21 Jahre alte Frau wurde von "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Die 21-Jährige aus dem Bezirk Tulln war am Vormittag in einer Linkskurve in Fahrtrichtung Kalte Kuchl verunglückt.

Sie geriet der Polizei zufolge von der Fahrbahn, stürzte von ihrer Maschine und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Das Motorrad kam im Halbach zu liegen.