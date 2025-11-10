Steirer verliert bei Flucht vor Polizei Kontrolle über Wagen

Ein Pkw-Lenker aus der Weststeiermark ist am Sonntagabend vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet und dabei in ein Waldstück gestürzt. Die Beamten bargen den Verunglückten aus dem Wrack und leisteten Erste Hilfe. Er wurde ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Flüchtender stieg aufs Gas

Eine Streife der Polizei war gegen 18.30 Uhr nach einer Meldung der Landesleitzentrale zur B76 bei Wies, dort sollte ein vermutlich alkoholisierter Pkw-Lenker in Richtung Bad Schwanberg fahren. Die Beamten sahen den Wagen tatsächlich in Richtung Wies fahren und versuchten, den Lenker immer wieder mittels Blaulicht und Folgetonhorn zum Anhalten zu bewegen. Dieser ignorierte dies mehrmals und stieg aufs Gas.

Unmittelbar vor Steyeregg verlor der 57-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er geriet rechts von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und kam schließlich in einem Waldstück zum Stillstand. Die Polizisten retteten den bewusstlosen Mann aus dem stark beschädigten Fahrzeug. Aufgrund der Verletzungen war ein Alkotest nicht möglich.