Steiermark: 10 Monate alter Bub von Rottweiler gebissen

Ein zehn Monate altes Kind wurde Sonntagnachmittag von einem Hund ins Bein gebissen und verletzt. Das Kind wurde von seinem Vater in einer Trage vor dem Körper getragen. Er war mit seiner Familie in Lannach (Bezirk Deutschlandsberg) spazieren, als ein entgegenkommender Rottweiler zubiss.

Der Bub wurde vom Rettungshubschrauber in die Kinderklinik der LKH Graz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion am Montag mit.

Der junge Vater (23) war mit seiner Freundin und dem gemeinsamen, zehn Monate alten Sohn und weiteren Familienmitgliedern am späten Vormittag in einem Waldstück spazieren gegangen. Dabei trafen sie auf einen 67-jährigen Mann aus Graz, der einen Rottweiler an der Leine führte. Allerdings trug der Hund keinen Maulkorb und biss plötzlich zu. Der 67-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.